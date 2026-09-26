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Gece operasyonunda 17 ses cihazı ele geçirildi: kaçak avcılıkla mücadele sürüyor

Zonguldak'ta Doğa Koruma ekipleri, Çaycuma'da gece denetiminde yasa dışı avcılıkta kullanılan 17 ses cihazı ele geçirip 4 kişi hakkında işlem başlattı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 02:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece operasyonunda 17 ses cihazı ele geçirildi: kaçak avcılıkla mücadele sürüyor

denetimler ve ele geçirilenler:

Zonguldak'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatını tehdit eden kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla gece saatlerinde saha denetimi gerçekleştirdi.

Çaycuma ilçesindeki çalışmalarda, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 17 ses cihazı ele geçirildi.

işlemler ve takip:

Denetimler kapsamında 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. Yetkililer, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın engellenmesine yönelik kontrollerin farklı noktalarda sürdürüleceğini bildirdi.

ZONGULDAK&#039;TA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ, YABAN HAYATINI TEHDİT EDEN KAÇAK AVCILIĞIN...

ZONGULDAK'TA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ, YABAN HAYATINI TEHDİT EDEN KAÇAK AVCILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA GECE SAATLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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