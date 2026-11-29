Olayın detayları:

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde gece saatlerinde duyulan şiddetli patlama köy sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı. Vatandaşların sesin geldiği noktaya yönelmesiyle birlikte, saat 01.33'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevrede aldıkları geniş güvenlik önlemleri ve yaptıkları incelemede, İHA olduğu tahmin edilen cismin kanat ve gövde parçalarına ulaşıldı. Cismin isabet ettiği çay bahçesinde yaklaşık 70 metrekarelik bir çukur oluştu. Patlamanın şiddetiyle, ilk belirlemelere göre en yakınında yaklaşık 300 metre mesafede bulunan 4 evin camları kırıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; bölge halkı ve yetkililer olayı aktardı.

Gündüz fotoğrafları ve inceleme:

Çay bahçesine düşen, İHA olduğu tahmin edilen cismin gündüz çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda kanat ve gövde parçalarının konumu ile çukurun boyutu görünürken, jandarma ekipleri çevredeki delilleri incelemeye devam ediyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve bölgedeki halkın güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu belirtti. Olayla ilgili kesin değerlendirme, teknik inceleme tamamlandığında yapılacak açıklamalarla netleşecek.

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) OLDUĞU TAHMİN EDİLEN BİR CİSMİN ÇAY BAHÇESİNE DÜŞMESİ SONUCU ÇEVREDEKİ 4 EVİN CAMLARI KIRILIRKEN, OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI. DÜŞEN İHA’NIN GÜNDÜZ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI İSE ORTAYA ÇIKTI.