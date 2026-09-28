Gece saatlerinde kaldırım saksılarını deviren kişi görüntülendi

olayın yaşandığı nokta:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde yürüyen, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kaldırımda bulunan süs saksılarını tek tek devirerek ilerledi.

olayın kayda geçmesi:

Olay, cadde üzerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın sakin ve rahat tavırlarla saksıları iterek yoluna devam ettiği ve anların amatör çekimle anbean kayıt altına alındığı görülüyor.

gözlemler ve çevresel etki:

Cadde, kentin en işlek noktalarından biri olması dolayısıyla olayın meydana gelişi dikkat çekti. Şahsın motivasyonu ve kimliğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı; görüntüler çevredeki vatandaşların tepkisini de yansıtıyor.

ESKİŞEHİR'DEKİ İSMET İNÖNÜ CADDESİ'NDE GECE SAATLERİNDE YÜRÜYEN BİR KİŞİ, YOL KENARINDA BULUNAN SAKSILARI DEVİREREK İLERLEDİ. YAŞANAN O ANLAR ÇEVREDEKİ BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.