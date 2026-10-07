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Gece saldırılarında bilanço ağırlaştı: Ukrayna genelinde can kaybı 20’ye çıktı

Rusya’nın gece saldırılarında Pryluky’de ölü sayısı 14’e yükseldi, ölenlerden 4’ü çocuk; ülke genelindeki can kaybı 20’ye çıktı, 50 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece saldırılarında bilanço ağırlaştı: Ukrayna genelinde can kaybı 20’ye çıktı

Saldırılarda can kaybı ve ülke genelinde bilanço:

Rusya’nın gece saatlerinde düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaştı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi DSNS verilerine göre, Pryluky kentindeki saldırıda can kaybı yükselerek 14 oldu ve bu ölümler arasında 4 çocuk bulunuyor. Pryluky’deki bilanço sonrası, ülke genelinde saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 olarak açıklandı.

Pryluky'de yaşananlar:

Pryluky saldırısında yaşanan kayıplar, kentteki yerleşim alanlarına ve sivil hedeflere verilen zararın boyutunu gösteriyor. DSNS, saldırıda çok sayıda yapının hasar gördüğünü ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bölgedeki yetkililer, ölü sayısının artmasının ardından sahadaki müdahale kapasitesinin artırıldığını belirtiyor.

Enkaz kurtarma ve yaralananlar:

Yetkililerin aktardığına göre Pryluky’de 50 kişi yaralandı ve yaralananlar arasında 7 çocuk bulunuyor. Acil durum ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya devam ederek toplam 15 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı, kurtarılanlar arasında bir çocuk da yer alıyor. Sağlık kuruluşları yaralılara yönelik acil müdahaleyi sürdürürken afet yönetimi ekipleri hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bu saldırılar, sivil nüfus üzerindeki insani etkiyi bir kez daha görünür kıldı. Yetkililer arama-kurtarma ve tıbbi yardımı yoğunlaştırırken, olayla ilgili soruşturmalar ve durum değerlendirmeleri devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna genelinde gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin...

Rusya’nın Ukrayna genelinde gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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