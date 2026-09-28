Gece tartışması öfkeyi dışa vurdu: İETT durağının camı taşla kırıldı

Arnavutköy'de gece vakası

Olayın gelişimi:

Gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddialara göre Buse Nur Y. annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinirlendi. Şüphelinin eline aldığı kaldırım taşını İETT otobüs durağına fırlatması sonucu durağın camı kırıldı.

Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtta, kadının taşı alıp durağın camına doğru attığı an görülüyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Gözaltı ve soruşturma:

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kimliği tespit edilen Buse Nur Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve işlemler için Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Buse Nur Y., "kamu malına zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilecek. Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

ARNAVUTKÖY’DE GECE SAATLERİNDE ANNESİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA ÖFKELENEN BUSE NUR Y., ELİNE ALDIĞI KALDIRIM TAŞIYLA İETT OTOBÜS DURAĞININ CAMINI KIRDI. OLAYIN ARDINDAN ÇALIŞMA BAŞLATAN POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI. ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN BUSE NUR Y.’NİN, "KAMU MALINA ZARAR VERME" SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.