Aksaray'da akaryakıt istasyonunda tırla çarpışma

Kaza anı ve yaralanma:

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Osmanlı köyü yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre Osmanlı köyü istikametinde seyreden O.K. (30) yönetimindeki 44 DT 599 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı; kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Otomobil park halindeki tıra arkadan böyle çarptı: 1 yaralı