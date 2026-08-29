Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Gece yarısı bahçede fark eden baba oğlunu ağaçta asılı halde buldu

Efeler'de Umurlu Bayramyeri Mahallesi'nde baba, bahçede hava alırken 25 yaşındaki oğlu U.Ş.'yi ağaçta asılı buldu; genç ADÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı bahçede fark eden baba oğlunu ağaçta asılı halde buldu

Efeler'de bahçede bulunan genç yoğun bakıma kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Bayramyeri Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, evinin bahçesine hava almak için çıkan bir baba, oğlu U.Ş. (25)'yi ağaçta asılı halde buldu. Baba, çocuğunu ipten hızla indirerek durumu yetkililere bildirdi.

ilk müdahale ve sevk:

Baba tarafından yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı.

soruşturmanın seyri:

Hastaneye sevk edilen U.Ş. hakkında yetkililerden edinilen bilgilere göre, gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından başlatılan ön inceleme sürüyor; konuya ilişkin detayların belirlenmesi için araştırma devam ediyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE BİR BABA EVİNİN BAHÇESİNE HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI ESNADA, 25 YAŞINDAKİ...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR BABA EVİNİN BAHÇESİNE HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI ESNADA, 25 YAŞINDAKİ OĞLUNU AĞAÇTA ASILI HALDE BULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: bir kişi ağır yaralandı
images

Şereflikoçhisar'daki 18 yıllık Dede Baltacı cinayeti yeniden aydınlatıldı
images

Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır y...
images

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ritim bozuklukları erken tanınmazsa inme ve kalp yetmezliği riski artıyor

Yazıcıoğlu’nun hatırası tuvale taşındı

Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır yaralandı

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı