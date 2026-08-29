Gece yarısı bahçede fark eden baba oğlunu ağaçta asılı halde buldu

Efeler'de bahçede bulunan genç yoğun bakıma kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Bayramyeri Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, evinin bahçesine hava almak için çıkan bir baba, oğlu U.Ş. (25)'yi ağaçta asılı halde buldu. Baba, çocuğunu ipten hızla indirerek durumu yetkililere bildirdi.

ilk müdahale ve sevk:

Baba tarafından yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı.

soruşturmanın seyri:

Hastaneye sevk edilen U.Ş. hakkında yetkililerden edinilen bilgilere göre, gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından başlatılan ön inceleme sürüyor; konuya ilişkin detayların belirlenmesi için araştırma devam ediyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR BABA EVİNİN BAHÇESİNE HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI ESNADA, 25 YAŞINDAKİ OĞLUNU AĞAÇTA ASILI HALDE BULDU.