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Gece yarısı E5'te seyir halindeki araç alev aldı

Küçükçekmece E5'te seyir halindeki 34 TC 9484 plakalı otomobil duman çıkarıp alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı E5'te seyir halindeki araç alev aldı

İstanbul Küçükçekmece'de araç yangını

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, E5 karayolu Avcılar yönünde trafik akışını etkiledi ve kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre saat 23.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi mevkiinde ilerleyen 34 TC 9484 plakalı araçtan önce duman çıkmaya başladı. Sürücünün, yabancı uyruklu M.A. olduğu belirtildi. Sürücü aracı sağ şeride çekip inince yangın hızla büyüdü ve araç alev topuna döndü.

Müdahale ve trafik etkisi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yer yer patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle E5 ve yan yolda yoğun trafik oluştu; polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde yönlendirerek akışı sağlamaya çalıştı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, olayla ilgili inceleme sürüyor ve yetkililer olası teknik arıza veya diğer nedenleri araştırıyor.

Küçükçekmece E5&#039;te otomobil alev topuna döndü

Küçükçekmece E5'te otomobil alev topuna döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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