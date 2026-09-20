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Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sincan'da yediemin otoparkında, saat 00.00 civarında elinde fener olan kimliği belirsiz kişi araçların üzerinde zıplayarak yürüdü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 06:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Olayın detayları

Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir yediemin otoparkında gece yarısı sıra dışı bir görüntü kaydedildi. Olay, saat 00.00 sıralarında meydana geldi ve bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler ve tanık kaydı

Kayıtlarda, kimliği belirsiz bir kişinin elinde bir fener tuttuğu ve araçların üzerinde zıplayarak yürüdüğü görülüyor. O anlara şahit olan vatandaşın çektiği video sosyal medya veya ilgili mercilerle paylaşılıp paylaşılmadığına dair bilgi verilmedi.

Olası riskler ve belirsizlikler

Görüntülerde araçların üzerinde yürünmesi, hem araçlara zarar verebilecek hem de şahsın kendisi için tehlike oluşturabilecek bir durum olarak değerlendirilebilir. Olayın nedeni, söz konusu kişinin niyeti ve yetkililere bildirim yapılıp yapılmadığı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Olayla ilgili somut bilgilere ulaşılana kadar, kaydedilen görüntüler olayın tek kaynağı olmayı sürdürüyor ve yetkililerin olaya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Sincan’da bir kişi otoparktaki araçların üstünde zıpladı

Sincan’da bir kişi otoparktaki araçların üstünde zıpladı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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