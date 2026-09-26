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Gece yarısı İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak hasar verdi

İnegöl Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde saat 03.30'da kontrolden çıkan 06 CYZ 539 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak tabelaları devirdi, sürücü Talha A. yaralandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:05

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak hasar verdi

İnegöl'de gece yarısı trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarptı ve sürücü yaralandı.

Kaza anı ve etkilenen noktalar:

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Talha A. idaresindeki 06 CYZ 539 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetti. Araç yoldan çıkarak kaldırıma çıktı ve burada bulunan tabelalara çarparak devirdi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Talha A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKARAK TABELALARI DEVİRDİ. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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