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Gece yarısı kaldırım taşlarıyla araçlara zarar veren üç şüpheli Lüleburgaz'da yakalandı

Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi'nde gece otoparkta, iddiaya göre üç kişinin çok sayıda araç camını kaldırım taşlarıyla kırdığı belirtildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı kaldırım taşlarıyla araçlara zarar veren üç şüpheli Lüleburgaz'da yakalandı

Olayın gelişimi:

Gece saatlerinde, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir otoparkta park halindeki çok sayıda araç ve kamyonetin camlarının kırıldığı bildirildi. Bölgedeki görgü tanıklarına göre alanda 1 kadın ve 6 erkekten oluşan 7 kişilik bir grup bulunuyordu; daha sonra gruptan üç kişinin otoparkta kaldığı öğrenildi.

İddialara göre, otoparka giren üç kişi çeşitli araçların camlarını kaldırım taşlarıyla kırdı. Olay sırasında bazı araçların kaportalarında da hasar meydana geldi.

Emniyet müdahalesi ve gözaltılar:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarda ve olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan müdahale sonucu 3 şüpheli yakalandı ve ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Hasar tespiti ve soruşturmanın yönü:

Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve zarar gören araçların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin yakalanmasının ardından soruşturmanın, eylemin nedeni ve zarar miktarının belirlenmesine odaklandığı ifade edildi.

Olayla ilgili yeni gelişmeler, emniyet yetkililerinin yapacağı açıklamalarla kamuoyuna duyurulacak.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE OTOPARKTA BULUNAN ÇOK SAYIDA ARAÇ VE KAMYONETİN CAMLARI KALDIRIM TAŞLARIYLA...

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE OTOPARKTA BULUNAN ÇOK SAYIDA ARAÇ VE KAMYONETİN CAMLARI KALDIRIM TAŞLARIYLA KIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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