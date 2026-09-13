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Gece yarısı kapı fabrikasında alevler yükseldi; dron görüntüleri yayımlandı

Düzce'de Door Kapı Fabrikası'nda saat 21.40'ta başlayan yangın dronla görüntülendi; yoğun duman kentten görüldü, itfaiye ekipleri müdahaleye devam ediyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı kapı fabrikasında alevler yükseldi; dron görüntüleri yayımlandı

Gece yarısı kapı fabrikasında alevler yükseldi

Düzce'de faaliyet gösteren Door Kapı Fabrikasında saat 21.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın geniş bir bölümünü sardı; yükselen yoğun duman kentin birçok noktasasından görüldü. Olayın erken saatlerinde bölgeye yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi.

yangının boyutu ve dron görüntüleri:

Yangın, dron ile havadan kaydedilen görüntülerde fabrikanın büyük kısmını kaplayan alevleri ve bölgeden yükselen kalın dumanı net biçimde gösterdi. Kayıtlarda dumanın yüksekliği ve alevlerin yoğunluğu dikkat çekti. Görüntüler, müdahale ekiplerinin yangının yayılmasını önleme çabalarını da yansıttı.

söndürme çalışmaları ve soruşturma:

Büyüklüğü nedeniyle Düzce'nin ilçelerinden itfaiye ekipleri takviye olarak yönlendirilirken, Bolu'dan da destek ekipleri geldi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor; sağlık ve güvenlik birimleri bölgede hazır bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından resmî inceleme başlatılacağı açıklandı.

DÜZCE’DE FABRİKA YANGINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

DÜZCE’DE FABRİKA YANGINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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