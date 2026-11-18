Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Kazancılar Çarşısı içindeki bir sarrafa gece saatlerinde hırsızların girdiği bildirildi. İddiaya göre şüpheliler kepenkleri kırarak içeri girip iş yerinden yaklaşık 300 gram altın aldı.

İhbar ve inceleme:

Sabah iş yeri sahibinin durumu fark edip yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği iş yerinde detaylı inceleme yaptı.

Soruşturma ve arama çalışması:

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için emniyet birimleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Soruşturma devam ederken yetkililer, olayla ilgili değerlendirmeleri sürdürüyor.

Kayseri’de sarraf soygunu