Gece yarısı kaza: Güzelyurt'ta motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Olay, saat 22.30 sıralarında Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Yeni Mahalle Vali Sebati Buyuran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan caddeye çıkan İlyas P. idaresindeki plakasız motosiklet, caddede seyreden Senem A. yönetimindeki 06 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve hastane sevki:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralı sürücü ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İnceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili değerlendirme ve soruşturma çalışmalarını sürdürüyor.

AKSARAY’DA MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.