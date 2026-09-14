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Gece yarısı kömür işletmesinde aanan yangın söndürüldü: geniş çaplı müdahale yapıldı

Nilüfer'de saat 03.30'da bir kömür işletmesinde çıkan yangına 17 itfaiye aracı, dron, su tankerleri ve kepçe destek verdi; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:23

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı kömür işletmesinde aanan yangın söndürüldü: geniş çaplı müdahale yapıldı

Nilüfer'de gece yarısı kömür işletmesinde yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir kömür işletmesinde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İşletmeden yükselen alev ve yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Söndürme çalışmasına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra farklı birimlerden destek verildi. Olay yerine yönlendirilen ekipler arasında 17 itfaiye aracı ile görev alan bir 1 insansız hava aracı (dron) ekibi dikkat çekti.

Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü/Tarım AŞ'ye ait 3 su tankeri, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait 1 su tankeri ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 1 kepçe destek verdi.

Söndürme işlemi ve başlatılan tahkikat:

Büyük andıçlı müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, bölgedeki olası alevlenmeleri önlemek için yoğunlaştırılmış soğutma çalışmaları yürütüyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları geldiğinde kamuoyuna duyurulacak.

BURSA&#039;DA BİR KÖMÜR İŞLETMESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN ÇOK SAYIDA EKİBİN MÜDAHALESİYLE...

BURSA'DA BİR KÖMÜR İŞLETMESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN ÇOK SAYIDA EKİBİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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