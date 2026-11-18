yangının gelişimi:

Gece saatlerinde Menderes Mahallesi Orta Yol Caddesi üzerinde, A.K.'ye ait açık alanda istiflenmiş saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Birden çok ekibin müdahalesiyle alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 180 ton saman balyası yanarak zarar gördü.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, yangının tamamen sönmesi ve çevreye yayılmaması için soğutma işlemlerine devam ediyor. Ekipler bölgedeki sıcak noktaları tespit edip, olası yeniden alevlenmeleri engellemek için önlemler alıyor.

Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURDUR’DA ÇIKAN YANGINDAN 180 TON SAMAN BALYASI ÇIKAN YANARAK KÜL OLURKEN EKİPLERİN SOĞUTMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.