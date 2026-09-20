Gece yarısı Saraydüzü'nde araçların arasında dolaşan ayı vatandaşları şaşırttı

Olayın ayrıntıları:

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayı, park halindeki araçların arasında rahatça hareket ederken görüntülendi. Ayının park edilmiş araçların arasından ilerlediği anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Görüntülerde ayının çevrede dolaştığı ve park halindeki araçların arasında serbestçe hareket ettiği görülüyor. Olay, kısa süreliğine de olsa ilçede dikkat çekti.

Görüntülerin kaydedilmesi:

Bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, ayının ilçe merkezine iniş anını belgeledi. Kaydeden kişinin dışında görüntüde başka bir müdahale veya yaralanma anı yer almıyor.

Yetkililer veya birimleriyle ilgili ek bilgi metinde yer almıyor; gerçekleşen olay kameraya yansımış anların kayıtlarıyla belgelendi.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ARASINDA DOLAŞIRKEN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.