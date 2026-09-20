Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Gece yarısı Saraydüzü'nde araçların arasında dolaşan ayı vatandaşları şaşırttı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece ilçe merkezine inen ayı, park halindeki araçların arasında dolaşıp çevredekilerin kaydettiği görüntülerle gündeme geldi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gece yarısı Saraydüzü'nde araçların arasında dolaşan ayı vatandaşları şaşırttı

Olayın ayrıntıları:

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayı, park halindeki araçların arasında rahatça hareket ederken görüntülendi. Ayının park edilmiş araçların arasından ilerlediği anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Görüntülerde ayının çevrede dolaştığı ve park halindeki araçların arasında serbestçe hareket ettiği görülüyor. Olay, kısa süreliğine de olsa ilçede dikkat çekti.

Görüntülerin kaydedilmesi:

Bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, ayının ilçe merkezine iniş anını belgeledi. Kaydeden kişinin dışında görüntüde başka bir müdahale veya yaralanma anı yer almıyor.

Yetkililer veya birimleriyle ilgili ek bilgi metinde yer almıyor; gerçekleşen olay kameraya yansımış anların kayıtlarıyla belgelendi.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN...

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ARASINDA DOLAŞIRKEN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta gönüllüler manzarayı çöplerden arındırdı
images

Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor
images

Ballıkaya gölünde pelikanların görsel şöleni
images

Su samuru Çarşamba Çayı'nda ilçe sakinlerini sevindirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı