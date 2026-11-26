buldur'da gece yarısı meydana gelen çarpışma

Kaza, saat 23.00 sıralarında Burdur Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren Baş (18) yönetimindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil ters yönde ilerlerken, karşı yönden gelen Ö.Ö. idaresindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı.

kaza sonucu can kaybı ve yaralananlar:

Çarpışma sonucu, Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü ile birlikte A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı. Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza yerinde ve olayla ilgili ifadelerde ters yönde ilerlemenin kazaya yol açtığı kaydedildi.

TERS YÖNDEN GİDEN OTOMOBİL FACİAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 5 YARALI