Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6918 -0,04%
Bist 11.580,67 -1,84%
Altın Gram 6.612,63 +0,10%
EUR/USD 1,1225 -0,13%
Brent Petrol 109,17 +0,35%
--°

Gece yarısı tırın brandasını kesip mopedlerle bir ton şeker çaldılar

Aksaray'da üç tekerlekli iki mopedle tıra yanaşan üç kişi, brandayı kesip çuvallarla yaklaşık 1 ton şekeri çaldı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı tırın brandasını kesip mopedlerle bir ton şeker çaldılar

Aksaray'da gece yarısı gerçekleşen hırsızlık olayı

Aksaray Selçuk Mahallesi Selçuk Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde gece yarısından sonra meydana gelen olayda, üç kişi üç tekerlekli iki moped ile park halindeki tıra yaklaştı. Şüpheliler tırın brandasını keserek dorsede yüklü şeker çuvallarına ulaştı ve çuvalları mopedlerin kasalarına yüklemeye başladı.

Görüntülere göre bir kişi dorseden çuvalları aşağıya indirirken diğer iki kişi mopedlerin kasalarına yerleştirdi. İlk etapta yaklaşık sekiz çuval alınarak bir mopedle olay yerinden uzaklaşıldı, ardından ikinci moped de şeker çuvallarıyla dolduruldu. Toplamda yaklaşık 1 ton şekerın çalındığı değerlendiriliyor.

Güvenlik kameralarının kaydettiği anlar:

Olay, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin brandayı kesip dorsedeki çuvalları çıkarması, çuvalları moped kasalarına yerleştirmesi, ilk mopedin uzaklaşması ve ardından ikinci mopedin dolması adım adım görülüyor. Kamera kayıtlarında şüphelilerin hareketlerindeki rahatlık dikkat çekiyor.

sürücü ve polisin müdahalesi:

Sabah tırın yanına gelen sürücü, brandanın kesildiğini fark ederek yüklü şekerlerin eksik olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendiriliyor.

AKSARAY’DA 3 TEKERLİ MOPEDLER İLE ŞEKER YÜKLÜ TIRIN BRANDASINI AÇARAK 1 TON ŞEKER ÇALAN HIRSIZLAR...

AKSARAY’DA 3 TEKERLİ MOPEDLER İLE ŞEKER YÜKLÜ TIRIN BRANDASINI AÇARAK 1 TON ŞEKER ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Abdurrahmanlar mevkisinde devrilen otomobilde iki kişi yaralandı
images

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı
images

Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece ateş açıldı
images

Gümüşhane'de aynı apartmanda iki hırsızlık: altınlar şüphelinin evinde ve araçta...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

Abdurrahmanlar mevkisinde devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor