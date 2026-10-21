Gece yarısı tırın brandasını kesip mopedlerle bir ton şeker çaldılar

Aksaray'da gece yarısı gerçekleşen hırsızlık olayı

Aksaray Selçuk Mahallesi Selçuk Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde gece yarısından sonra meydana gelen olayda, üç kişi üç tekerlekli iki moped ile park halindeki tıra yaklaştı. Şüpheliler tırın brandasını keserek dorsede yüklü şeker çuvallarına ulaştı ve çuvalları mopedlerin kasalarına yüklemeye başladı.

Görüntülere göre bir kişi dorseden çuvalları aşağıya indirirken diğer iki kişi mopedlerin kasalarına yerleştirdi. İlk etapta yaklaşık sekiz çuval alınarak bir mopedle olay yerinden uzaklaşıldı, ardından ikinci moped de şeker çuvallarıyla dolduruldu. Toplamda yaklaşık 1 ton şekerın çalındığı değerlendiriliyor.

Güvenlik kameralarının kaydettiği anlar:

Olay, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin brandayı kesip dorsedeki çuvalları çıkarması, çuvalları moped kasalarına yerleştirmesi, ilk mopedin uzaklaşması ve ardından ikinci mopedin dolması adım adım görülüyor. Kamera kayıtlarında şüphelilerin hareketlerindeki rahatlık dikkat çekiyor.

sürücü ve polisin müdahalesi:

Sabah tırın yanına gelen sürücü, brandanın kesildiğini fark ederek yüklü şekerlerin eksik olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendiriliyor.

AKSARAY’DA 3 TEKERLİ MOPEDLER İLE ŞEKER YÜKLÜ TIRIN BRANDASINI AÇARAK 1 TON ŞEKER ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI.