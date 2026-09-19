Gece yarısı yangını Kepez'de iki iş yerini ve evi etkiledi

Yangın ve müdahale:

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde saat 21.15 civarında otomobil aksesuarı ile otomobil boyası satan iki iş yerinde yangın çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine bildirildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa süre içinde yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangının daha geniş alana sıçraması önlendi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle her iki iş yerinde ve bu iş yerlerinin üzerinde bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu. Üst kattaki konutta da etkilenme görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE OTOMOBİL AKSESUARI VE OTOMOBİL BOYASI SATAN İKİ İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA İŞ YERLERİNDE HASAR MEYDANA GELİRKEN, ÜZERLERİNDE BULUNAN EVİN PANJUR KISMI DA ZARAR GÖRDÜ.