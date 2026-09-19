Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Gece yarısı yangını Kepez'de iki iş yerini ve evi etkiledi

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki dükkan ve üzerindeki konutta yangın çıktı; itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 23:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı yangını Kepez'de iki iş yerini ve evi etkiledi

Yangın ve müdahale:

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde saat 21.15 civarında otomobil aksesuarı ile otomobil boyası satan iki iş yerinde yangın çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine bildirildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa süre içinde yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangının daha geniş alana sıçraması önlendi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle her iki iş yerinde ve bu iş yerlerinin üzerinde bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu. Üst kattaki konutta da etkilenme görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE OTOMOBİL AKSESUARI VE OTOMOBİL BOYASI SATAN İKİ İŞ YERİNDE ÇIKAN...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE OTOMOBİL AKSESUARI VE OTOMOBİL BOYASI SATAN İKİ İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA İŞ YERLERİNDE HASAR MEYDANA GELİRKEN, ÜZERLERİNDE BULUNAN EVİN PANJUR KISMI DA ZARAR GÖRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı
images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı