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Gece yarısı yardım çağrısı: Sakarya Nehri'nden çıkarıldı

Osmaneli'de Sakarya Nehri'ne düşen İsmail Tayfur, ihbar üzerine ekiplerce sudan çıkarılıp Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı yardım çağrısı: Sakarya Nehri'nden çıkarıldı

Gece yarısı kurtarma operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail Tayfur henüz belirlenemeyen bir nedenle Sakarya Nehri'ne düştü. Olay sırasında nehir kenarında bulunan bir ağacın da Tayfur'un üzerine devrildiği öğrenildi.

Olayın ayrıntıları:

Çevredeki vatandaşların Tayfur'un yardım bağırışlarını duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk bilgiler, olayın gece vakti ve su kenarındaki zemin koşulları nedeniyle riskli bir müdahale gerektirdiğini gösterdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Tayfur'a olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hasta, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, Tayfur'un genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SAKARYA NEHRİ’NE DÜŞEN KİŞİ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

SAKARYA NEHRİ’NE DÜŞEN KİŞİ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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