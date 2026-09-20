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Gece yolunda çarpışma: Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolunda gece koyun sürüsüne çarpan otomobilde yaralanan Murat Özçimen, hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yolunda çarpışma: Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolu üzerinde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre plakası belirlenemeyen otomobilin şoförü Ali Özçimen idaresindeki araç, yol üzerinde bulunan bir koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat Özçimen ağır yaralandı ve durum üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastane müdahalesi ve otopsi

Ağır yaralı olarak Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Özçimen için yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat eden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hayvan kayıpları ve soruşturma

Kazanın ardından otomobilin çarptığı çok sayıda koyunun telef olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer kazanın kesin nedeni ve sorumluluklara ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

MURAT ÖZÇİMEN

MURAT ÖZÇİMEN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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