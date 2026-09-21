Gece yolunda domates yüklü tır ile otomobilin çarpışması Serinhisar'da can aldı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yassıhüyük Mahallesi sınırlarında, Acıpayam-Denizli karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, domates yüklü bir tır ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Celal Ö., eşi Sultan Ö. ile arka koltukta oturan Havana Kural araçta sıkıştı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmasıyla araçta sıkışanlar çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde Havana Kural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Celal Ö. ile eşi Sultan Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Havana Kural'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kazanın çıkış nedeni ve kusur oranları yapılacak incelemelerle belirlenecek.

DENİZLİ’NİN SERİNHİSAR İLÇESİNDE DOMATES YÜKLÜ TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.