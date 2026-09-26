Geceleri Adana sokaklarını dolduran cırcır böceklerinin sesi vatandaşları uyutmuyor

Adana'da iklim değişikliği, kent içindeki bakımsız parklar ve boş araziler nedeniyle cırcır böceklerinin popülasyonu arttı. Gece saatlerinde yoğunlaşan bu sesler, birçok mahallede yaşayanların uykusunu bölüyor.

Vatandaşların şikayetleri:

Yerel sakinler, böcek seslerinin bazen yaklaşık 100 desibel düzeyine ulaştığını belirtiyor ve yetkililerden çözüm talep ediyor. Erol Ongun, "Cırcır böceklerinin sesinden rahatsız oluyoruz, uçuyor, geliyor ve korkutuyor. Rahatsızlığımız var, ondan şikayetimiz var. Belediyenin buna el atmasını istiyoruz. Her vatandaş gibi rahat bir akşam geçirmeyi istiyoruz. Şimdiye kadar belediyeden hiçbir destek görmedik. Normalde geliyorlar, bodrumlara bir ilaç sıkıyorlar ve gidiyorlar. Belediyenin vatandaşlara yardımcı olmasını isteriz. Belediye bizden oy istiyorsa biz de kendilerinden bir çalışma bekleriz" şeklinde konuştu.

Sevim Kaya ise "Uyku esnasında bile, artık klimalar çalışmıyor, hava bir tık serinlediği için uyku esnasında fark ediyoruz. Yüksek katlarda bile sesi fark ediyoruz. Çalışma yapıldığını zannetmiyorum ama yapılmasını istiyoruz. Mahallede ilaçlama yapılmasını, çevre düzeni yapılmasını isterim. Adana Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum, ilaçlama istiyoruz, rahat uyumak istiyoruz" diyerek rahatsızlığını anlattı.

Hatice Yılmazer de balkonların bu böceklerle dolduğunu vurgulayarak, "Mahallemizde biraz bakım ve temizlik istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri almalı, tarlaları ilaçlatmalı, yakılan tarlaları ilaçlatmalı. Bu görev kime düşüyorsa büyüklerimizden yardım istiyoruz. Komşularımız da aynı durumda, balkonlarımız hep bu böceklerle dolu" ifadelerini kullandı.

Uzman değerlendirmesi:

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Rifat Ulusoy, yazılı açıklamasında farklı türlerin seslerinin aynı dönemde duyulmasının etkili olduğunu vurguladı. Ulusoy, "Ağustos böceklerinin özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayı boyunca çıkardıkları sesleri dinledik. Yaz sonu ve Eylül başında ortaya çıkan, kışlaklara çekilmeye çalışan ve eş arayan cırcır böceklerinin sesleri de bunlara eklendi. Böylece yaklaşık 2,5 aylık süreçte bu böceklerin sesleri daha yoğun şekilde duyulmaya başladı ve daha önce fazla dikkat çekmeyen sesler, bu yıl herkesin fark ettiği bir duruma dönüştü" dedi.

Ulusoy ayrıca kentleşmeyle birlikte oluşan boş araziler, bakımsız parklar, yol kenarlarındaki çalılık alanlar ve yeşil kuşakların cırcır böcekleri için uygun yaşam alanları oluşturduğunu; doğal düşmanlarının azalması ve şehir ışıklarının bu böcekleri yerleşim alanlarına yönlendirmesinin halkın sesleri daha fazla duymasına neden olabileceğini ifade etti.

Mahalle halkı, özellikle akşam saatlerinde balkonlarda oturamamak ve uyku düzeninin bozulması nedeniyle yetkililerden düzenli ilaçlama, çevre düzenlemesi ve boş arazilerin bakımı gibi somut adımlar bekliyor.

ADANA'DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, BAKIMSIZ PARKLAR VE BOŞ ARAZİLER NEDENİYLE POPÜLASYONU ARTAN CIRCIR BÖCEĞİNİN SESLERİ VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR. VATANDAŞLAR, GECE SAATLERİNDE YOĞUNLAŞAN CIRCIR BÖCEĞİ SESLERİ NEDENİYLE UYUYAMADIKLARINI SÖYLEDİ.