Mahallede nöbet ve artan endişe:

Adapazarı'na bağlı Evrenköy Mahallesi sakinleri, geceleri ev ve bahçelerine taş atıldığı iddiası nedeniyle uzun süredir tedirgin. Vatandaşlar, saldırıların yaklaşık bir yıldır aralıklarla devam ettiğini, son altı ayda ise taşların boyutunun arttığını belirtiyor. Gece karanlığında dışarı çıkmaya çekinen mahalleli kendi imkânlarıyla ellerinde fenerlerle nöbet tutuyor.

Mahalleli Gurbet Karakuş, "Geçen gün attığı taş kafama geldi, neye uğradığımı şaşırdım" diyerek yaşananları anlattı. Karakuş, atılan taşların zamanla büyüdüğünü, bazılarının ev camlarına kadar ulaştığını, bir komşunun korku yüzünden mahalleyi terk ettiğini söyledi.

Saldırıların özellikleri ve saatleri:

Sakinlerin aktardığına göre taş atan kişi ya da kişiler 6 aydır daha düzenli görünüyor. Olayların saati öngörülemiyor; kimi geceler 02.00 veya 03.00 civarında, bazen akşam saatlerinde de tekrarlandığı belirtiliyor. Mahalledeki tedirginlik, atılan taşların boyutunun "şeker kasesi kadar" olduğu ve insanı yaralayabilecek nitelikte bulunduğu şikâyetleriyle artıyor.

Kamera kör noktaları ve polisin deneyimi:

Vatandaşlar, taş atan kişinin güvenlik kameralarının görmediği noktalardan geçtiğini, bu nedenle yakalanamadığını söylüyor. Bir gece bölgeye gelen polis ekiplerinin de o gece taş hedefi olduğu, polis memurunun ayağına taş geldiği iddia edildi. Mahalleliler, "kameraların gördüğü hiçbir yeri geçmiyor" ifadesiyle failin hareket tarzına dikkat çekiyor ve bunun tek kişi olmayabileceğini de ekliyor.

Kimlik: köyden biri şüphesi:

Mahallede uzun yıllardır yaşayan Muammer Karakuş, "28 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim" diyerek ilk kez bu düzeyde bir tehditle karşılaştıklarını belirtiyor. Karakuş, tanımadıkları birisi olsaydı nereye kaçacağını bilemeyeceklerini vurgulayarak, "Bu köyün içinden birisi ama kim?" sorusunu yöneltiyor ve komşuların failin çevreden biri olabileceği görüşünü paylaşıyor.

Mahalle sakinleri yetkililerden çözüm beklediklerini, dışarıdan alay edenlerin durumun ciddiyetini anlaması gerektiğini söylüyor. Korku ve uykusuzluğun sürdüğü Evrenköy'de vatandaşlar, taş atan kişinin yakalanması için daha etkin önlemler alınmasını talep ediyor.

MAHALLEDE GECE SAATLERİNDE CAMLARA VE ÇATILARA TAŞ ATIP KAÇAN ŞAHIS İÇİN GECE NÖBETİ DEVAM EDİYOR