Gecenin anlık ışıkları: Arıcak'ta şimşek gösterisi

gece yarısında gökyüzünü aydınlatan şimşekler:
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şimşekler, karanlık gökyüzünü peş peşe çakan ışıklarla aydınlattı. Kısa aralıklarla beliren elektrik parlamaları, ilçede etkileyici görüntüler oluşturdu.
görüntüyü kaydeden:
Anlar, Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayda yansıyan karelerde şimşeklerin gökyüzünde bıraktığı parlak çizgiler ve ilçe silueti dikkat çekiyor.
görselin anlamı ve etkisi:
Paylaşılan görüntüler, gece boyunca doğanın yarattığı görsel etkinin somut bir örneğini sunuyor ve bölgedeki sakinlere kısa süreli de olsa aydınlık bir manzara yaşattı.
ARICAK’TA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
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