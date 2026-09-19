Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

geceyi aydınlatan şimşekler erzincan semalarını büyüledi

Erzincan'da gece başlayan sağanak ve peş peşe çakan şimşekler kentte görsel şölen oluşturdu; Meteoroloji bölge için yağış uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 00:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

geceyi aydınlatan şimşekler erzincan semalarını büyüledi

şehirde gecenin kısa süreli serinliği ve ışık oyunu:

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, peş peşe çakan şimşeklerle birleşerek kent genelinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Uzun bir aradan sonra hissedilen yağış, vatandaşlara kısa süreli bir serinlik sağlarken gök gürültüsüne eşlik eden şimşekler semayı adeta gündüze çevirdi.

Şimşeklerin oluşturduğu görüntüler kentin birçok noktasasından izlendi. Cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekenler, anlık karelerle yaşanan doğa olayını kayda aldı; sokaklarda ve balkonlarda oluşan manzara, birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

meteorolojinin değerlendirmesi ve uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, bölge ve Erzincan genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi. Yetkililer, ani yağış ve gök gürültüsüne karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Gece boyunca kaydedilen şimşek görüntüleri, kısa süren ama etkili bir doğa olayının izlerini taşıdı; kent sakinleri hem yağmurun getirdiği ferahlığı hem de gökyüzündeki ışık oyununu deneyimledi.

ERZİNCAN’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER...

ERZİNCAN’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER, GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fiber çalışması sonrası yol kapatılmayınca köylüler onarım istedi
images

Trabzon'da sağanak sürüyor: metrekareye yer yer 50 kilogram yağış
images

Kuzayca'da aniden bastıran yağış sel riskini gündeme getirdi: tır yan yattı
images

İkiz Konak butik otele dönüştü, ilk misafirler şehit aileleri ve gaziler oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü