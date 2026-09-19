geceyi aydınlatan şimşekler erzincan semalarını büyüledi

şehirde gecenin kısa süreli serinliği ve ışık oyunu:

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, peş peşe çakan şimşeklerle birleşerek kent genelinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Uzun bir aradan sonra hissedilen yağış, vatandaşlara kısa süreli bir serinlik sağlarken gök gürültüsüne eşlik eden şimşekler semayı adeta gündüze çevirdi.

Şimşeklerin oluşturduğu görüntüler kentin birçok noktasasından izlendi. Cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekenler, anlık karelerle yaşanan doğa olayını kayda aldı; sokaklarda ve balkonlarda oluşan manzara, birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

meteorolojinin değerlendirmesi ve uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, bölge ve Erzincan genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi. Yetkililer, ani yağış ve gök gürültüsüne karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Gece boyunca kaydedilen şimşek görüntüleri, kısa süren ama etkili bir doğa olayının izlerini taşıdı; kent sakinleri hem yağmurun getirdiği ferahlığı hem de gökyüzündeki ışık oyununu deneyimledi.

ERZİNCAN’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER, GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI