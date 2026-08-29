Geceyi sarsan havai fişekler: Kurtalan'da halkın tedirginliği ve düzen çağrısı

Geceyi sarsan havai fişekler Kurtalan'da paniğe yol açtı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğün ve kutlamaların ardından gece saatlerinde patlatılan havai fişeklerin çıkardığı yüksek ses, mahallede yaşayanları rahatsız etti. Vatandaşlar sesleri ilk duyduklarında bomba veya silahlı saldırı sanarak korku yaşadıklarını belirtti.

Gecenin sessizliğini bozan sesler:

İlçe merkezinde aniden patlatılan havai fişekler özellikle geç saatlerde yoğun hissedildi. Çevredeki sakinler, çocukların uykularının kaçtığını, yaşlı ve dinlenmek isteyenlerin ise yüksek sesten olumsuz etkilendiğini söyledi. Birçok kişi, patlamaların beklenmedik anlarda gerçekleşmesinin panik ve huzursuzluğa neden olduğunu vurguladı.

Vatandaşların talepleri ve beklentiler:

Mahalle sakinleri, düğün ve kutlamaların doğal bir etkinlik olduğunu kabul etmekle birlikte, eğlence sırasındaki uygulamaların çevrenin huzurunu bozmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar gece geç saatlerde havai fişek kullanımının denetlenmesini ve gerektiğinde saat sınırlaması gibi önlemler alınmasını talep etti.

Görülen tepki, yerel yaşamın güvenlik ve konfor beklentileriyle kutlama alışkanlıkları arasında uyum sağlanmasına yönelik çağrı niteliğinde. Sakinler, hem eğlencelerin sürdürülebilmesi hem de mahalle huzurunun korunabilmesi için sorumluların ve ilgili birimlerin adım atmasını bekliyor.

KURTALAN İLÇESİNDE GECE YARISI DÜĞÜN VE KUTLAMALARIN ARDINDAN PATLATILAN HAVAİ FİŞEKLERİN ÇIKARDIĞI YÜKSEK SES, VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLUYOR.