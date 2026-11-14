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Geceyi yakan kundaklama: Bodrum'da oto lastikçide yangın, şüpheli motosikletten inerken düştü

Gündoğan Mahallesi'nde oto lastikçide gece çıkan yangının kundaklama olduğu, 1 kişinin 1.74 promil alkollü yakalandığı ve görüntülere yansıdığı belirtildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:37

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Geceyi yakan kundaklama: Bodrum'da oto lastikçide yangın, şüpheli motosikletten inerken düştü

Oto lastikçide yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi’ndeki bir oto lastikçide gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri ve müdahale:

İtfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. İşletmede oluşan zarar tespit edildi ve bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı değerlendirildi.

Güvenlik görüntüleri ve şüphelinin ifadesi:

Güvenlik kameraları incelendiğinde, bölgeye motosikletle gelen bir şahsın motosikletten inerken alkolün etkisiyle yere düştüğü, kısa süre sonra yangını çıkardıktan sonra tekrar motosikletine binerek ayrıldığı kaydedildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahsın ifadesinde, işletme sahibiyle aralarında geçen alacak verecek meselesi nedeniyle yangını çıkardığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Güvenlik güçleri, görgü tanıkları ve deliller doğrultusunda olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDE KUNDAKÇININ MOTOSİKLETİNDEN İNERKEN YERE DÜŞMESİ DE YER...

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDE KUNDAKÇININ MOTOSİKLETİNDEN İNERKEN YERE DÜŞMESİ DE YER ALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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