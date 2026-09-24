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Geçici vekalet dönemi savunması: Sinan Bolak imzaladığını ama düzenlemediğini söyledi

Sinan Bolak, üç aylık vekalet döneminde belgeleri düzenlemediğini, rüşvet iddialarını reddetti; yakalama kararıyla ilgili iletişim sorununu gerekçe gösterdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Geçici vekalet dönemi savunması: Sinan Bolak imzaladığını ama düzenlemediğini söyledi

duruşmada öne çıkan savunma:

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen davanın 23’üncü gününde savunma yapan tutuksuz sanık Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak, hakkındaki iddiaları reddetti. İddianamede kendisi hakkında "rüşvet almak" suçundan şüphe bulunduğu belirtilirken, Bolak suçlamaların üç ayı aşmayan geçici vekalet dönemine dayandığını savundu.

geçici vekalet ve görev tanımı:

Bolak, Kültür A.Ş.’de Eylül 2019’da Kültür Etkinlikleri Müdürü olarak göreve başladığını, henüz bir ay dolmadan yönetim kurulu kararıyla Plan ve Organizasyon Müdür Vekili olarak geçici şekilde görevlendirildiğini aktardı. Bu görevlendirmenin kağıt üzerinde yapıldığını, göreve başlamadan önce kendisine görüşünün sorulmadığını söyledi. Bolak, görevin kağıt üzerinde vekalet niteliğinde olduğunu ve fiilen yöneticilik, denetim veya yönlendirme yapmadığını belirtti.

belgeler, imzalar ve rüşvet iddiaları:

Savunmasında Bolak, "Suçlanmama neden olan belgeleri ben düzenlemedim" diyerek, söz konusu belgelerin önceden hazırlandığını ve sıralı imzaların tamamlandığı bir durumda imzasının istendiğini anlattı. Belgeleri kendisinin düzenlemediğini; imzalamakta tereddüt etseydi veya usulsüzlük şüphesi taşısa kesinlikle imzalamayacağını vurguladı. Hakkında iddia olunan sözleşmelerde hatırladığı kadarıyla imzasının bulunmadığını da ifade etti.

Bolak ayrıca Kentsel Tasarım Müdürlüğü, komisyon yapısı veya izin süreçleri hakkında bilgisi olmadığını, izinleri veren komisyonda kimlerin bulunduğu ve hangi şartlarda karar verildiğine dair hiçbir fikrinin bulunmadığını söyledi. Rüşvet verdiği iddia edilen iş insanları ve firma yetkilileriyle herhangi bir iletişim, toplantı veya müzakere sürecine katılmışlığının olmadığını; bu kişileri tanımadığını belirtti. Savunmasının bir bölümünde de "Hiçbir zaman rüşvet almadım" ifadesini kullandı.

görevden ayrılış ve kurum ilişkileri:

Bolak, Plan ve Organizasyon Müdürlüğü vekalet görevinin 10 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla sona erdiğini söyledi. Kültür A.Ş.’de Eylül 2019 ile Ağustos 2020 arasında Kültür Etkinlikleri Müdürü olarak bulunduğunu, Ağustos 2020’de şirketten ayrılarak başvurduğu pozisyona uygun biçimde Dış İlişkiler biriminde çalışmaya başladığını ve Haziran 2021’de Dış İlişkiler’den ayrıldığını anlattı. Bu aşama itibarıyla İBB ile kendisinin hiçbir ilişkisinin kalmadığını belirtti.

yakalama kararı ve yurt dışı dönemi:

Hakkındaki yakalama karasıyla ilgili Bolak, eşinin eğitim nedeniyle yurt dışında yaşadığını, eğitim süresince yanında olmak üzere yaklaşık iki yıl önce geçici olarak yurt dışına taşındığını söyledi. Adres ve iletişim bilgilerini konsolosluk ve e-Devlet üzerinden güncellediğini belirten Bolak, eski telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılmaya çalışıldığını ve numaranın kullanımda olmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıktığını anlattı. Bu durumu öğrendiği an mümkün olan ilk uçakla mahkeme huzuruna geldiğini söyledi.

Mahkeme salonunda Bolak, iddianamedeki eksik bilgilerin ve görev tanımındaki sınırların dikkate alınmasını talep ederken, hakkındaki suçlamaların geçici ve şeklen vekalet ettiği döneme dair olduğunu yineledi. Savunmasında kişisel sorumluluğunu sınırlayan noktaları, tanımadığı kişilerle ilişkisi olmadığını ve belgeleri hazırlamadığını vurgulayarak aktardı.

Ümit Boyner&#039;in oğlu Sinan Bolak: &quot;Suçlanmama neden olan belgeleri ben düzenlemedim&quot;

Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak: "Suçlanmama neden olan belgeleri ben düzenlemedim"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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