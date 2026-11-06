Geçit Mahallesi'nde nar ekşisi üretimi başladı

nar hasadı ve üretim süreci:

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde nar hasadı başladı. Yerel üreticiler, ağaçlardan toplanan narları öncelikle taze olarak komşu ilçelere ve illere sevk ediyor. Hasat edilen ürünlerin bir kısmı doğrudan pazara gönderilirken, satışa çıkmayan üretim fazlası çeşitli işlem aşamalarından geçirilerek nar ekşisine dönüştürülüyor.

geleneksel yöntem ve kullanım alanları:

Üretimde uygulanan işlemler arasında narın sıkılması, süzülmesi ve kaynatılarak kıvam almasının sağlanması yer alıyor. Hazırlanan nar ekşileri, bölge sofralarında salata ve yemeklere lezzet katmak için tercih ediliyor; üreticiler hem kendi tüketimleri hem de ticari amaçla bu ürünü hazırlıyor.

mahalledeki meyve çeşitliliği:

Geçit Mahallesi sadece nar ile sınırlı değil; bölgede mandalina, portakal, hurma, kivi gibi Akdeniz iklimine özgü meyveler de yetiştiriliyor. Bu çeşitlilik, mahallenin tarımsal üretim potansiyelini artırırken, üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor ve mevsimsel tarım döngüsünü dengeliyor.

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