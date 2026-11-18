Başkan Geçit saha incelemesinde bulundu:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Mullakasım Mahallesi'nde yürütülen Soysal Kekevi adına yapılan Taziye Evi ve Kütüphane binasının inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Projenin, belediye ile bir hayırsever iş birliğinin ürünü olduğuna dikkat çeken Geçit, yapım masraflarının hayırsever tarafından üstlenildiğini, belediyenin ise alan tahsisi, çevre düzenlemesi ve diğer katkıları sağladığını dile getirdi.

Başkan Geçit, projenin ortak bir gayretle tamamlanacağını belirterek başta hayırsever olmak üzere meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve belediye personeline teşekkür etti. Binanın hem taziye hem de kütüphane işleviyle mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağı vurgulandı.

Hedef: Yeşilyurt'ta 17 taziye evi:

Geçit, Malatya genelinde taziye ziyaretlerinin çadırlarda yapılması sorununa kalıcı çözüm üretmek istediklerini ifade ederek, hedeflerinin Yeşilyurt'a 17 taziye evi kazandırmak olduğunu söyledi. Seçim dönemi vaatleri doğrultusunda Malatya'yı çadırlardan kurtarmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Geçit, ilçede şu ana kadar dört ayrı noktada taziye evlerini hizmete sunduklarını, Mullakasım'daki proje ile bu sayının beşe yükseleceğini aktardı.

Dilek Örenönü mahallesindeki taziye evinin büyük bölümünün tamamlandığını ve kısa süre içinde açılışının yapılacağını söyleyen Geçit, Çayırköy'de ise mevcut bir binanın Taziye Evi, Cem Evi ve Kültür Merkezi olarak dönüştürüldüğünü ve buranın da yakın zamanda hizmete alınacağını belirtti.

Taziye evlerinin işlevi ve enerji sistemi:

Proje kapsamında taziye evlerinin yalnızca taziye kabul mekânları olmayacağı, aynı zamanda vatandaşların bir araya gelebileceği sosyal ve toplumsal buluşma alanları olarak tasarlandığı ifade edildi. Geçit, bu mekanların fonksiyonel yapısının bu anlayışla şekillendirileceğini söyledi.

Ayrıca taziye evlerinin, güneş enerji sistemleri sayesinde kendi enerjilerini üretecek şekilde planlandığı bildirildi. Bu çevreci yaklaşımın, olası elektrik kesintilerinde hizmetin aksamamasını sağlayacağı, aynı zamanda işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkı yapacağı kaydedildi.

İnceleme sırasında projenin yapım süreci, çevre düzenlemeleri ve hizmete alım takvimi hakkında değerlendirmeler yapıldı. Belediye yetkilileri, hayırsever iş birliğiyle yürütülen bu tür projelerin ilçede sosyal altyapıyı güçlendireceğini ve taziye hizmetlerinin daha saygın, düzenli mekânlarda sürdürülmesini sağlayacağını belirtti.

BAŞKAN GEÇİT, ‘SOYSAL KEKEVİ’ TAZİYE EVİ VE KÜTÜPHANE BİNASINI İNCELEDİ