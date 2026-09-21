Geçmişin gölgesinde 854 yıl: Muğla'nın anıt çınarı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi Pınarbaşı tesislerinde yer alan anıt çınar, yaklaşık 854 yıldır ayakta kalarak bölgenin tarih ve doğa mirası olarak öne çıkıyor. Çınarın tarihe tanıklığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi sırasında gölgesinde konakladığına ilişkin rivayetlerle daha da güçleniyor.

Tarihi bağlam ve koruma statüsü:

Çınarın bulunduğu çevrede, geçmişte askerlerin konakladığı han, cami ve köprü gibi yapılar yer alıyordu; bu yapılar Muğla Valiliği tarafından restore edildi. Anıt çınar, 30 metre yüksekliğe, 35 metre tepe çapına ve 6 metre gövde çapına sahip. 1996 yılında mülga İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla tescil edilen ağaç, günümüzde anıt ağaç statüsünde koruma altında bulunuyor.

2011 müdahalesi ve teknik koruma:

Yılların yüküyle 2011'de gövdesinde çürüme ve ikiye ayrılma riski belirginleşince dönemin Bozüyük Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Yüksel öncülüğünde harekete geçildi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlçin Aslanboğa ve ekibi, ağacı kurtarmak için Türkiye’de ilk kez uygulanan özel bir ortopedik yöntemle gövde ve dalları demir çubuklarla eklemleyerek destekledi; bu müdahale dalların gövdeden kopmasını önledi ve ağacın ayakta kalmasını sağladı.

Bozüyük Güzelköyü Tanıtma, Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Baki Gencel çınarın Selçuklu döneminde dikildiğinin kabul edildiğini, 23 Temmuz 1522 tarihinde Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi sırasında bu bölgeden geçtiğini ve çınarın gölgesinde mola verdiğinin aktarıldığını belirtiyor.

Bölgesel önemi ve kamu ilgisi:

Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt bölgedeki Pınarbaşı merkezinin tarih boyunca önemli bir yerleşim ve geçiş noktası olduğunu vurguluyor. Söğüt, söz konusu çınarın hem doğal hem de Türk tarihi açısından kıymetli olduğunu, tarihi dokunun bu tür doğal unsurlarla tamamlandığını söylüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya paylaşımı sonrası ağaca ve bölgeye olan ilgi belirgin şekilde arttı; yetkililer hem koruma hem de ziyarete açılma yönünde dengeli bir yaklaşımın sürdürüleceğini belirtiyor. Anıt çınar, hem yerel hafızanın hem de korunmuş doğal mirasın somut bir temsilcisi olarak önemini koruyor.

MUĞLA'NIN YATAĞAN İLÇESİ BOZÜYÜK MAHALLESİNDE BULUNAN 854 YILLIK ANIT ÇINAR, YÜZYILLARDIR AYAKTA DURARAK TARİHE TANIKLIK EDİYOR.