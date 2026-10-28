geçmişle bugün aynı karede: Demirci'de 98 yıllık fotoğraf canlandırıldı

Demirci'de 98 yıllık fotoğraf karesi tekrar hayat buldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında, ilçenin simge yapılarından biri olan tarihi Hükümet Konağı önünde anlamlı bir canlandırma gerçekleştirildi. 29 Ekim 1928'de çekilen ve o dönemin ilçe protokolü ile öğrencilerini gösteren fotoğraf, aradan geçen 98 yıl sonra aynı nokta ve kompozisyonda yeniden oluşturuldu.

tarihi fotoğrafın arka planı:

Fotoğrafın orijinali, Cumhuriyet'in 5. yılı törenleri sırasında dönemin Kaymakamı Necmettin Bey, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Bey, Mahkeme Reisi Vacid Bey ve öğrenci gruplarının bulunduğu bir protokol karesini yansıtıyor. Hükümet Konağı, Kurtuluş Savaşı döneminde Milli Mücadele Kahramanı Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı tarafından karargah olarak kullanılmış, bu nedenle binanın tarihî ve sembolik önemi ilçede derin bir yer tutuyor.

bugünün protokolüyle geçmişin buluşması:

Etkinlikte Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Uğur, ilçe protokolü üyeleri ve öğrenciler tarihi konak önünde toplandı. Katılımcılar, 1928'deki fotoğrafın kadrajını birebir takip ederek o günün kompozisyonunu yeniden oluşturdu ve kare, geçmişle bugün arasında görsel bir köprü kurdu.

Etkinlik, ilçede yoğun bir ilgiyle karşılandı; hem törenlerin coşkusunu hem de tarih bilincinin canlı tutulmasını amaçlayan bu çalışma, Cumhuriyet kutlamalarına farklı bir boyut kattı. Katılımcılar ve izleyenler, aynı mekânda iki dönemi yan yana görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür canlandırmalar, yerel tarih ve hafızanın korunmasına katkı sağlarken, genç kuşaklara geçmişin önemini somut şekilde gösteriyor. Demirci'deki uygulama da Cumhuriyet'in değerlerinin ve ilçe tarihinin nesiller arası paylaşımına yönelik bir örnek olarak öne çıktı.

DEMİRCİ İLÇESİNDE CUMHURİYET'İN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA, 29 EKİM 1928 TARİHİNDE HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE ÇEKİLEN TARİHİ FOTOĞRAF, 98 YIL SONRA AYNI NOKTADA YENİDEN CANLANDIRILDI.