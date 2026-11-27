Hatay'da TikTok yayınında hakaret iddiası üzerine gözaltı

Hatay'da TikTok üzerinden canlı yayın açarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devlet kurumları, Türk Polis Teşkilatı ve şehitlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı belirlenen Mehmet Uğur Yumuşak, polis ekipleri tarafından Reyhanlı'da yakalandı.

müdahale ve yakalanma süreci:

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, sosyal medya paylaşımlarını izleyen sanal medya devriyesi şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla Yumuşak'ı etkisiz hale getirerek ters kelepçeyle gözaltına aldı ve hakkında adli işlem başlattı.

suç kayıtları ve yayındaki ifadeler:

Emniyet kayıtlarında, Yumuşak'ın daha önce 1 cinsel saldırı ve 2 tehdit-hakaret suçundan olmak üzere toplam 3 suç kaydı bulunduğu yer alıyor. Yayındaki görüntülerde zanlının, geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında şehit olan 5 Mehmetçiğe küfretmesi ve "Beni tutuklasanız da hadi gel, beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Polis tarafından gerçekleştirilen müdahale sonrasında zanlıya yönelik soruşturma devam ediyor; adli süreç işletilecek.

emniyetin açıklaması:

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Devletimizin kurumlarına, milletimizin birlik ve beraberliğine ve aziz şehitlerimizin hatırasına yönelik hiçbir hakaret ve provokatif girişim karşılıksız kalmayacaktır. Türk polisi; hukukun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, devletimizin gücünü ve milletimizin huzurunu korumak için görevini kararlılıkla sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Olay, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarda sorumluluk, nefret söylemi ve kolluk kuvvetlerinin dijital ortam müdahalesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

HATAY'DA TİKTOK ÜZERİNDEN YAYIN AÇAN VE TAKİPÇİ KAZANMA UĞRUNA 'DEVLET BENİM' DİYEREK ŞEHİTLERE, POLİSE VE DEVLETE KÜFREDEN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EVİNDE TERS KELEPÇE YAPILARAK YAKALANDI.