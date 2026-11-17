Gediz Ulu Camii'nde ilahi akşamı: Celal Karatüre ile manevi buluşma

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ilahi program, Gediz Ulu Camii'nin huzurlu atmosferinde gerçekleştirildi. Sahne alan Celal Karatüre, seslendirdiği eserlerle dinleyenlere duygusal ve coşkulu anlar yaşattı.

etkinlikteki atmosfer ve katılım:

Programa kadın ve erkeklerden oluşan yüzlerce kişi katılarak camiyi doldurdu. Katılımcılar Karatüre'nin ilahilerine hep bir ağızdan eşlik ederek program boyunca bir arada ibadet ve türkü tadında anlar paylaştı. Sanatçı, gelen istekleri geri çevirmeyerek repertuarını izleyicinin talepleri doğrultusunda şekillendirdi; en çok talep edilen eser Kâbe’de Hacılar oldu.

programın sonu ve teşekkürler:

Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi. İlçe sakinleri, düzenleyen Gediz İlçe Müftülüğü'ne bu anlamlı buluşma için teşekkürlerini iletti; akşam, katılımcılar tarafından manevi bir paylaşım ve birliktelik vesilesi olarak değerlendirildi.

GEDİZ ULU CAMİİ’NİN MANEVİ ATMOSFERİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE SAHNE ALAN SEVİLEN SES SANATÇISI CELAL KARATÜRE