Gediz yaylalarında bereket: arıcıların yüzü yüksek rekolteyle güldü

Hasadın görünümü:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde arıcılık sezonu, bu yıl elde edilen yüksek rekolte ve artan ürün kalitesiyle sonlandı. Bölgenin zengin florasına sahip Akdağ ve Murat Dağı yaylalarında yürütülen faaliyetlerde, doğal bitki örtüsü ile temiz yayla havası üretici avantajı oluşturdu.

Yüksek irtifa koşullarında kurulan kovanlar sezon boyunca izlendi ve hava şartlarının olumlu seyretmesi verime doğrudan yansıdı. Üreticiler, bu yıl hem bal miktarında hem de aromada belirgin iyileşme kaydettiklerini belirtiyor.

Üreticilerin değerlendirmesi:

Uzun yıllardır bölgenin yaylalarında arıcılık yapan emekli imam Rıfat Fırtına, sezonun beklentilerin üzerinde geçtiğini ifade etti. Fırtına, "Bölgemiz, Akdağ ve Murat Dağı gibi binbir çeşit çiçeğe ve zengin bir floraya sahip çok özel yaylalara ev sahipliği yapıyor. Yıllardır emek verdiğimiz arıcılık mesleğinde bu sezon şükürler olsun ki emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Doğanın sunduğu bu bereket sayesinde hem ürün miktarında hem de kalitesinde gözle görülür bir artış yaşadık. Balımız son derece kaliteli ve aroması çok yüksek oldu. Tüm üretici kardeşlerimize bereketi bol bir sezon diliyor, bu eşsiz lezzeti sofralara ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Fırtına ve diğer üreticiler, yüksek kaliteyi bölgenin endemik bitki örtüsüne, yaylaların temiz havasına ve mevsimsel koşulların uygunluğuna bağlıyor. Bu etkenlerin birleşimi, tüketiciler için doğal ve aromatik bir ürün ortaya çıkardı.

Sonrası ve tüketiciye ulaşımı:

Hasadın tamamlanmasının ardından üreticiler kovanları kış bakımına aldı. Elde edilen doğal ve şifalı yayla balları ise pazarlarda ve tüketicilerle buluşmaya başladı. Bölgedeki üreticiler, sürdürülebilir bakım ve mevsimlik takiplerle benzer verimi korumayı hedefliyor.

AKDAĞ VE MURAT DAĞI’NIN VERİMLİ YAYLALARINDA UZUN YILLARDIR ARICILIK YAPAN EMEKLİ İMAM RIFAT FIRTINA, TAMAMLANAN SEZON VE ELDE EDİLEN MAHSULLE İLGİLİ MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ