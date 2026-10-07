Dolar 49,1929 +0,04%
Euro 55,0754 -0,49%
Bist 12.102,45 -2,20%
Altın Gram 6.515,03 -1,62%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 102,24 +1,65%
--°

Gediz yaylalarında bereket: arıcıların yüzü yüksek rekolteyle güldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Akdağ ve Murat Dağı yaylalarında yürütülen arıcılık sezonu yüksek verim ve kaliteyle tamamlandı, üreticiler memnun.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gediz yaylalarında bereket: arıcıların yüzü yüksek rekolteyle güldü

Hasadın görünümü:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde arıcılık sezonu, bu yıl elde edilen yüksek rekolte ve artan ürün kalitesiyle sonlandı. Bölgenin zengin florasına sahip Akdağ ve Murat Dağı yaylalarında yürütülen faaliyetlerde, doğal bitki örtüsü ile temiz yayla havası üretici avantajı oluşturdu.

Yüksek irtifa koşullarında kurulan kovanlar sezon boyunca izlendi ve hava şartlarının olumlu seyretmesi verime doğrudan yansıdı. Üreticiler, bu yıl hem bal miktarında hem de aromada belirgin iyileşme kaydettiklerini belirtiyor.

Üreticilerin değerlendirmesi:

Uzun yıllardır bölgenin yaylalarında arıcılık yapan emekli imam Rıfat Fırtına, sezonun beklentilerin üzerinde geçtiğini ifade etti. Fırtına, "Bölgemiz, Akdağ ve Murat Dağı gibi binbir çeşit çiçeğe ve zengin bir floraya sahip çok özel yaylalara ev sahipliği yapıyor. Yıllardır emek verdiğimiz arıcılık mesleğinde bu sezon şükürler olsun ki emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Doğanın sunduğu bu bereket sayesinde hem ürün miktarında hem de kalitesinde gözle görülür bir artış yaşadık. Balımız son derece kaliteli ve aroması çok yüksek oldu. Tüm üretici kardeşlerimize bereketi bol bir sezon diliyor, bu eşsiz lezzeti sofralara ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Fırtına ve diğer üreticiler, yüksek kaliteyi bölgenin endemik bitki örtüsüne, yaylaların temiz havasına ve mevsimsel koşulların uygunluğuna bağlıyor. Bu etkenlerin birleşimi, tüketiciler için doğal ve aromatik bir ürün ortaya çıkardı.

Sonrası ve tüketiciye ulaşımı:

Hasadın tamamlanmasının ardından üreticiler kovanları kış bakımına aldı. Elde edilen doğal ve şifalı yayla balları ise pazarlarda ve tüketicilerle buluşmaya başladı. Bölgedeki üreticiler, sürdürülebilir bakım ve mevsimlik takiplerle benzer verimi korumayı hedefliyor.

AKDAĞ VE MURAT DAĞI’NIN VERİMLİ YAYLALARINDA UZUN YILLARDIR ARICILIK YAPAN EMEKLİ İMAM RIFAT...

AKDAĞ VE MURAT DAĞI’NIN VERİMLİ YAYLALARINDA UZUN YILLARDIR ARICILIK YAPAN EMEKLİ İMAM RIFAT FIRTINA, TAMAMLANAN SEZON VE ELDE EDİLEN MAHSULLE İLGİLİ MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş kanaat önderleri terörsüz gelecek için birlik çağrısı yaptı
images

Silopi’de dayanışma eli uzandı: Kızılay iki kardeşin umudunu tazeledi
images

Sultangazi ile Aşkale arasında gönül köprüsü kuruldu
images

Aşkale'den dünya sahnesine: Ömer Aslan milli formayla Hırvatistan'a

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

Erzincan’da 104 kişiye kapsamlı sağlık eğitimi ve tarama düzenlendi

Turgutreis Spor’un BAL sevinci maddi nedenlerle gölgeleniyor

Kars 36 Spor kupada Fatsa Belediyespor'u tek golle eledi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi