Gediz yollarında gece riskine karşı köy halkı bariyer istiyor

Gediz'de yol güvenliği endişesi:

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele ve Altınkent köylerinin girişleri, karşılıklı konumları nedeniyle sürücüler için kritik bir nokta oluşturuyor. Bölgede çelik bariyer bulunmaması ve yetersiz aydınlatma, özellikle gece saatlerinde görüşün azalmasıyla birlikte kaza riskini artırıyor.

Sürücüler, karanlıkta köy dönüşlerini fark etmekte zorlanıyor; yol üzerinde yeterli ışıklandırma ve uyarı işaretlerinin eksikliği dönüş noktalarının görünürlüğünü düşürüyor. Yol kenarında bariyer olmaması ise direksiyon hakimiyeti kaybı durumunda araçların şarampole yuvarlanma olasılığını yükseltiyor.

Muhtarın çağrısı:

Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan konuya dikkat çekerek yetkililerden acil müdahale istediklerini belirtti. Erkan, "Köyümüzün girişi ile karşı taraftaki Altınkent Köyü girişinde ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Işıklandırmanın yetersiz olması nedeniyle gece yolculuklarında sürücüler dönüş noktasını fark edemiyor. En ufak bir dikkatsizlikte veya görüş kaybında araçların bariyer olmaması sebebiyle yoldan çıkma riski çok yüksek. Konuyla ilgili yetkili mercilere gerekli başvurularımızı ve müracaatlarımızı resmi olarak yaptık ancak ne yazık ki bugüne kadar bir sonuç alamadık. Burada daha büyük can kayıpları ve acılar yaşanmadan bir an önce bariyer montajının yapılması ve yol ışıklandırmalarının artırılması gerekmektedir. Mahalle sakinlerimiz ve bu yolu kullanan sürücüler adına yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Vatandaş talepleri ve beklenen adımlar:

Köy halkı ve bölgeyi düzenli kullanan sürücüler, Karayolları ve ilgili kurumlardan kavşak düzenlemesi, bariyer montajı ve ek aydınlatma çalışmaları talep ediyor. Resmi başvuruların yapıldığı belirtilse de, henüz somut bir uygulama veya tarih açıklanmadı.

Yerel yetkililerden gelecek kısa vadeli müdahalelerin, olası can kayıplarını önlemede belirleyici olacağı vurgulanıyor. Mahalle sakinleri, uyarı levhaları, reflektör ve geçici aydınlatma gibi hızla hayata geçirilebilecek önlemlerle yol güvenliğinin artırılmasını bekliyor.

GEDİZ İLÇESİNE BAĞLI GÜMELE VE ALTINKENT KÖYLERİNİN GİRİŞİNDEKİ YOL GÜVENLİĞİ EKSİKLİKLERİ, SÜRÜCÜLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR.