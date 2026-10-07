Dolar 49,1929 +0,04%
Euro 55,0754 -0,49%
Bist 12.102,45 -2,20%
Altın Gram 6.515,03 -1,62%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 102,24 +1,65%
--°

Gediz yollarında gece riskine karşı köy halkı bariyer istiyor

Gümele ve Altınkent köyleri, yetersiz aydınlatma ve bariyer eksikliği nedeniyle artan kaza riskine karşı Karayolları'ndan acil çözüm istiyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gediz yollarında gece riskine karşı köy halkı bariyer istiyor

Gediz'de yol güvenliği endişesi:

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele ve Altınkent köylerinin girişleri, karşılıklı konumları nedeniyle sürücüler için kritik bir nokta oluşturuyor. Bölgede çelik bariyer bulunmaması ve yetersiz aydınlatma, özellikle gece saatlerinde görüşün azalmasıyla birlikte kaza riskini artırıyor.

Sürücüler, karanlıkta köy dönüşlerini fark etmekte zorlanıyor; yol üzerinde yeterli ışıklandırma ve uyarı işaretlerinin eksikliği dönüş noktalarının görünürlüğünü düşürüyor. Yol kenarında bariyer olmaması ise direksiyon hakimiyeti kaybı durumunda araçların şarampole yuvarlanma olasılığını yükseltiyor.

Muhtarın çağrısı:

Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan konuya dikkat çekerek yetkililerden acil müdahale istediklerini belirtti. Erkan, "Köyümüzün girişi ile karşı taraftaki Altınkent Köyü girişinde ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Işıklandırmanın yetersiz olması nedeniyle gece yolculuklarında sürücüler dönüş noktasını fark edemiyor. En ufak bir dikkatsizlikte veya görüş kaybında araçların bariyer olmaması sebebiyle yoldan çıkma riski çok yüksek. Konuyla ilgili yetkili mercilere gerekli başvurularımızı ve müracaatlarımızı resmi olarak yaptık ancak ne yazık ki bugüne kadar bir sonuç alamadık. Burada daha büyük can kayıpları ve acılar yaşanmadan bir an önce bariyer montajının yapılması ve yol ışıklandırmalarının artırılması gerekmektedir. Mahalle sakinlerimiz ve bu yolu kullanan sürücüler adına yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Vatandaş talepleri ve beklenen adımlar:

Köy halkı ve bölgeyi düzenli kullanan sürücüler, Karayolları ve ilgili kurumlardan kavşak düzenlemesi, bariyer montajı ve ek aydınlatma çalışmaları talep ediyor. Resmi başvuruların yapıldığı belirtilse de, henüz somut bir uygulama veya tarih açıklanmadı.

Yerel yetkililerden gelecek kısa vadeli müdahalelerin, olası can kayıplarını önlemede belirleyici olacağı vurgulanıyor. Mahalle sakinleri, uyarı levhaları, reflektör ve geçici aydınlatma gibi hızla hayata geçirilebilecek önlemlerle yol güvenliğinin artırılmasını bekliyor.

GEDİZ İLÇESİNE BAĞLI GÜMELE VE ALTINKENT KÖYLERİNİN GİRİŞİNDEKİ YOL GÜVENLİĞİ EKSİKLİKLERİ...

GEDİZ İLÇESİNE BAĞLI GÜMELE VE ALTINKENT KÖYLERİNİN GİRİŞİNDEKİ YOL GÜVENLİĞİ EKSİKLİKLERİ, SÜRÜCÜLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş kanaat önderleri terörsüz gelecek için birlik çağrısı yaptı
images

Silopi’de dayanışma eli uzandı: Kızılay iki kardeşin umudunu tazeledi
images

Sultangazi ile Aşkale arasında gönül köprüsü kuruldu
images

Aşkale'den dünya sahnesine: Ömer Aslan milli formayla Hırvatistan'a

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

Erzincan’da 104 kişiye kapsamlı sağlık eğitimi ve tarama düzenlendi

Turgutreis Spor’un BAL sevinci maddi nedenlerle gölgeleniyor

Kars 36 Spor kupada Fatsa Belediyespor'u tek golle eledi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi