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Gediz'de samanlık yangınında can kaybı: 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesi Tepepınar köyünde çıkan samanlık ve hayvan damı yangınında 76 yaşındaki H.D. hayatını kaybetti; 5 hayvan telef oldu, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gediz'de samanlık yangınında can kaybı: 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

olay yeri ve yangının seyri:

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyü Hamtepe mevkiinde, S.D.'ye ait samanlık ve hayvan damında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin tamamını sararken, bölgedeki çalışmalar sırasında 76 yaşındaki H.D. alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

müdahale ve kayıplar:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; yangın sırasında tesiste bulunan 5 hayvanın telef olduğu bildirildi.

soruşturma ve işlemler:

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından H.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA&#039;NIN GEDİZ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 5 HAYVANDA TELEF...

KÜTAHYA'NIN GEDİZ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 5 HAYVANDA TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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