Gediz stadyumunda farkındalık çalışması

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen saha çalışması, spor etkinliği zemininde toplumsal bilinç oluşturmayı hedefledi. Eski Gediz Stadyumu’nda oynanan maçın seremoni bölümünde futbolcular anlamlı bir görselle sahaya çıktı.

etkinliğin organizasyonu ve uygulaması:

Çalışma, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından planlandı ve uygulandı. Gazispor - Akçaalan karşılaşmasının seremoni töreninde futbolcular, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çeken farkındalık afişiyle sahaya çıkarak mesaj verdi.

amaç ve hedefler:

Etkinlik kapsamında tribünlerdeki seyircilere ve görevli emniyet personeline bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması ve farkındalığın yaygınlaştırılması amaçlandı. Sporun kitlesel etkisi kullanılarak mesajın geniş kitlelere ulaşması hedeflendi.

GEDİZ’DE FUTBOL SAHASINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK MESAJI