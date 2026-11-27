Çalışmanın hedefi:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, orman yangınından etkilenen sahada yeniden yeşil bir örtü oluşturmak amacıyla fidan dikim çalışmaları başlatıldı. Çalışma, yanık alanların rehabilitasyonuna ve toprağın korunmasına odaklanıyor.

Ekip ve uygulama:

Çalışmaya Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ile Çukurören Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasındaki personel katıldı. Ekibin içinde Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, Basın ve İletişim Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Hasan Hüseyin Acıerik, İşletme Şefi Derya Ergüler Şahin ve muhafaza memurları yer aldı.

Yaklaşık 30 kişilik fidan dikim ekibi çalışmalara katıldı. Dikim öncesinde ekiplere saha uygulamalı bilgilendirme yapılarak fidan dikim teknikleri ve uygulama esasları gösterildi; bilgilendirmenin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Beklenen sonuçlar:

Yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla yangından zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi hedefleniyor. Bu tür çalışmalar hem erozyonla mücadeleye hem de bölgedeki biyolojik çeşitliliğin toparlanmasına katkı sağlayacak.

GEDİZ’DE YANIK ALANLARDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI