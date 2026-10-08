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Gediz'in kırsalına 95 gebe büyükbaş teslim edildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gümele'de düzenlenen törende 9 ortağa 95 baş gebe damızlık teslim edildi; süt üretimi ve hayvan varlığı artması hedefleniyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gediz'in kırsalına 95 gebe büyükbaş teslim edildi

Teslimat töreni:

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyü'nde düzenlenen törende kooperatif üyesi 9 ortağa toplam 95 baş kaliteli gebe damızlık büyükbaş hayvanın alımı ve teslimatı gerçekleştirildi.

Programa bölge protokolü ve banka yetkilileri yoğun ilgi gösterdi. Törene Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, bankanın yetkilisi Ramazan Sarıer ile şube personeli, ilçe ziraat odası başkanları, kooperatif başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.

Dağıtımın üretime yansımaları:

Dağıtımı yapılan yüksek verimli gebe damızlıkların, doğumların gerçekleşmesiyle birlikte köydeki büyükbaş hayvan varlığını ve süt rekoltesini artırması hedefleniyor. Gümele Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emin Söyler projeden duydukları memnuniyeti belirtirken, yeni hayvanların köy ekonomisine katkısının önemine vurgu yaptı.

Protokol ve yapılan değerlendirmeler:

Programa katılan yetkililer ve kooperatif temsilcileri, projenin uygulanması ve hayvanların bakımına ilişkin koordinasyonun devam edeceğini ifade etti. Dağıtımı tamamlanan gebe damızlıkların kısa süre içerisinde doğumuyla birlikte üretimde somut artışlar gözlenmesi bekleniyor.

GÜMELE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANI EMİN SÖYLER, PROJEDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE...

GÜMELE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANI EMİN SÖYLER, PROJEDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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