Geleceğe umutla bakıyoruz: sünnet şöleni çocuklara moral verdi

Etkinlik ve kapsamı:

Muratpaşa Belediyesi ile Şelale Tıp Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 12’nci Geleneksel Sünnet Şöleni, Yenigün Mahallesi Şehitler Parkında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 5-12 yaşları arasındaki 122 çocuk sünnet edildi ve sünnet kıyafetleri Muratpaşa Belediyesi tarafından hediye edildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölen, çocuklar için hazırlanan oyunlar ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Programda sahne alan sanatçılar Ercan Can ve Murat Balaban, aileler ve çocuklarla birlikte coşkuyu artırdı.

Uysal'ın mesajı:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı konuşmada sünnet hizmetinin günümüz ekonomik koşullarında ailelere verilen önemli bir destek olduğunu belirtti. Uysal, sünnet hizmetini "gerçek bir sosyal hizmet" olarak nitelendirerek dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Uysal, çocukların ülkenin geleceği olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu çocuklar Türkiye’mizin geleceğidir. Kötümserliğe kapılmıyoruz. Hayata çocuklarımızın gözlerindeki ışıkla bakıyoruz." Uysal, ailelere emekleri için teşekkür ederek sünnet olan çocuklara sağlık, mutluluk ve aydınlık bir gelecek diledi.

Katılımcılar ve program detayları:

Şölene CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin ve il yöneticileri, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Hatice Eyiler, Muratpaşa İlçe Başkanı Orhan Karaçanak, Kepez İlçe Başkanı Murat Ali Özel, Aksu İlçe Başkanı Ramazan Alkan, Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici, Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Funda Yaşar, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program boyunca çocuklar ve aileleri oyunlar, etkinlikler ve müzik eşliğinde vakit geçirirken, belediyenin sağladığı kıyafet ve sağlık desteği etkinliğin sosyal dayanışma yönünü öne çıkardı. Şölende, hem sosyal hizmet vurgusu hem de toplumsal birlik mesajı dikkat çekti.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 12'NCİ GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ'NE KATILDI