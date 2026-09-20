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Geleceğe yatırım: Canik belediyesi çocuk ve gençlere kapsamlı destek sunuyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çanta ve kırtasiye desteğinin yanı sıra ilk kez üniversite kazanan öğrencilere burs verileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Geleceğe yatırım: Canik belediyesi çocuk ve gençlere kapsamlı destek sunuyor

Canik’te eğitim destekleri sürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin "Eğitim Dostu Belediye" unvanıyla öğrencilere yönelik uyguladığı destekleri aralıksız sürdürdüklerini duyurdu. Sandıkçı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrenciler için çanta ve kırtasiye seti hediye ettiklerini belirtti.

İlkokul ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek:

Belediye, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin tamamına yönelik yapılan çanta ve kırtasiye dağıtımını sadece okul başlangıcına sınırlamadı; ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere de aynı desteği sağladıklarını açıkladı. Bu uygulama, eğitim yolculuğunun ilk adımında ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Üniversite bursları ve başvuru süreci:

Sandıkçı, belediyenin üniversite öğrencilerine yönelik burs programını dört yıldır ara vermeden yürüttüğünü ve bu yıl da ilçeden ilk kez üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs vereceklerini söyledi. Başvuru sürecinin başlatıldığını, kabul edilen öğrencilerin burslarının aylık periyotlarla hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Belediye Başkanı, eğitim alanında gerçekleştirdikleri projelerin yerel farkındalık oluşturduğunu vurgulayarak, "Canik’te geleceğin bilim ve teknoloji yıldızlarını titizlikle yetiştiriyoruz" ifadesini kullandı. Sandıkçı, gençlere ve çocuklara yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirdi.

Sandıkçı’nın açıklamasında öne çıkan diğer noktalar arasında eğitim bütçelerine katkı sağlama taahhüdü ve destek programlarının kapsamının genişletilmesi yer aldı. Belediye, hem kitap ve kırtasiye desteği hem de düzenli burs uygulamalarıyla öğrenci ve ailelerin yanında olmayı sürdürecek.

Son olarak Başkan Sandıkçı, hemşehrilerinden aldıkları "Eğitim Dostu Belediye" ünvanına atıfta bulunarak, "Eğitim seferberliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" sözleriyle programın uzun soluklu devam edeceğinin mesajını verdi.

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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