Geleceğe yatırım: Manisa Ticaret Borsası 450 öğrenciye eğitim desteği sağladı

Manisa Ticaret Borsası'ndan 450 öğrenciye ayni eğitim desteği

Manisa Ticaret Borsası, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında toplam 450 öğrenciye ayni eğitim desteği sağladı. Törenle yapılan dağıtımın amacı, öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları maddi ihtiyaçlara katkıda bulunmak ve eğitime verilen önemi somut şekilde göstermektir.

başkanın mesajı:

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, kurum olarak eğitim alanındaki yardımlarını sürdüreceklerini vurguladı. Özkasap, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde Manisa Ticaret Borsası’nın da maddi katkılarıyla eğitim alanındaki desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz eğitim yardımlarıyla 450 öğrencimizin öğrenim hayatlarına katkı sunmayı ve eğitim süreçlerinde yanlarında olduğumuzu göstermeyi amaçlıyoruz. Gençlerimize iyi bir eğitim alarak donanımlı, başarılı ve ülkemize değer katacak bireyler olarak yetişmeleri en büyük temennimizdir" dedi.

eğitimin önemi ve sembolik değer:

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise konuşmasında eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirtti. Uğurelli, küçük desteğin bile bir öğrencinin yolunu açabileceğine işaret ederek, "Küçücük bir dokunuş hayat yolundaki çok büyük bir engeli ortadan kaldırmaya yeter. Bazen bir kitap, bazen bir çanta, bazen bir üniforma. Lakin buradaki önemli kısım işin maddi değeri ya da kıymeti değildir. Buradan verilmeye çalışılan mesaj ‘Ben senin farkındayım çocuk’, ‘Ben seni görüyorum’, ‘Bizim varlığımız senin varlığınla hemhâldır’ demektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarda, destek modelinin "veren eli alan el görmüyor" yaklaşımıyla yürütülmesinin önemine değinildi ve bu yöntemin kıymetinin üzerinde duruldu. Törenin ardından yardım çekleri okul müdürlerine teslim edildi, böylece ayni desteklerin dağıtımı resmen tamamlandı.

Törene katılanlar arasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yağız Kaya, Yunusemre Kaymakamı Cemalettin Cantürk, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ve Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman yer aldı. Okul müdürlerinin de hazır bulunduğu törende, yerel iş dünyasının eğitim desteğine verdiği katkı bir kez daha gözler önüne serildi.

Manisa Ticaret Borsası tarafından sağlanan ayni yardımlar, eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor; yetkililer bu tür katkıların öğrencilerin okul süreçlerine bağlılıklarını ve başarılarını olumlu etkileyebileceğini ifade etti.

MANİSA TİCARET BORSASI TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA 450 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANDI.