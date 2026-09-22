Geleceğe yeniden açılan kapı: Küçüklü ilkokulu yeni binasında eğitime başladı

Küçüklü ilkokulu yeni binasında eğitime başladı

Gaziantep’in Araban ilçesi Küçüklü Mahallesi'nde bulunan ilkokul, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar görmüş ve yıkılmıştı. Yeniden inşa edilen okulun kapıları, 2026-2027 eğitim öğretim yılında aralandı ve eğitim yılına 30 öğrenci ile başlandı.

Yapım süreci ve resmi açıklama:

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, depremde ağır hasar gören okulun devletin kararlı desteğiyle yeniden inşa edildiği vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadeler arasında şunlar dikkat çekti: Depremde ağır hasar görerek yıkılan Küçüklü İlkokulumuz, devletimizin güçlü iradesi ve özverili çalışmalarıyla yeniden inşa edilerek 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bir okulun yeniden yapılması; yalnızca bir binanın inşa edilmesi değil, çocuklarımızın geleceğine, hayallerine ve umutlarına yeniden yuva kurulmasıdır.

Toplumsal anlam ve beklentiler:

Açıklamada, okulun yeniden kazandırılmasının yalnızca fizikî bir onarım olmadığı, aynı zamanda mahalle ve öğrenci aileleri için moral ve gelecek umudu sağladığı belirtildi. Yetkililer, bu süreçte emeği geçen devlet büyükleri, kurumlar, yöneticiler ve eğitim çalışanlarına teşekkür ederek yeni binanın öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve Küçüklü Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi. Yeni okulun nice güzel başarı ve anılara ev sahipliği yapmasının temenni edildiği ifade edildi.

Allah devletimize zeval vermesin. Güçlü Türkiye, güçlü eğitim, aydınlık yarınlar

DEPREMDE YIKILAN KÜÇÜKLÜ İLKOKULU YENİ BİNASINDA EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLADI