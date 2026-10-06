Geleceğin çevrecileri yetişiyor: Erzincan'da öğrencilere sıfır atık eğitimi

Erzincan Belediyesi okullarda sıfır atık bilinci aşılıyor

Erzincan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Programa birim sorumlusu ve çevre mühendisi de katılarak uygulamalı ve görsel anlatımlarla bilgilendirme yaptı.

Eğitimin içeriği:

Sunumda öncelikle atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıştırılmasının önemi vurgulandı. Öğrencilere sıfır atık ilkesi, geri dönüşüm süreçleri ve günlük hayatta uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar hakkında örnekler verildi. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetiminin rolü ve israfın azaltılmasına yönelik pratik öneriler paylaşıldı.

Öğrencilerle etkileşim ve geri dönüş:

Eğitimin sonunda öğrencilerin soruları detaylı şekilde yanıtlandı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Öğrencilerin aktif katılımı dikkat çekerken, uygulamalı örnekler üzerinden yapılan tartışmaların farkındalığı artırdığı belirtildi. Program, çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasını hedeflediğini bir kez daha ortaya koydu.

Belediye ekipleri, benzer eğitimlerin başka okullarda da sürdürülerek toplum genelinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE SIFIR ATIK VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ