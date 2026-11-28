Geleceğin desenleri ödüllendirildi: Gaziantep tasarımda hedef büyütüyor

Dünyanın önde gelen makine halısı üretim merkezlerinden Gaziantep, üretimdeki liderliğini tasarım ve markalaşmayla pekiştirmek için adımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 12. Makine Halısı Tasarım Yarışması tamamlandı ve dereceye giren genç tasarımcılar düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yarışmaya Türkiye genelinden 192 tasarımcı katıldı ve finale kalan 20 çalışma sponsor desteğiyle halıya dönüştürüldü.

Yarışmanın amacı ve organizasyon:

Yarışma, Gaziantep'in makine halısı sektöründeki küresel liderliğini tasarım gücüyle destekleyerek kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlama hedefiyle düzenlendi. Organizasyonun yürütülmesinde Ticaret Bakanlığı ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği GAİB iş birliği rol aldı. Final ve ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi; törende akademisyenler, sektör temsilcileri, ihracatçılar ve öğrenciler hazır bulundu.

Yetkililerin vurguları:

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yarışmanın gençlerin özgün bakış açılarını sektöre kazandırma amacını öne çıkardığını belirtti. Kaplan, üretimin tek başına yeterli olmadığını, dünya pazarlarında kalıcı başarı için özgün tasarımlar ve modaya yön veren anlayış gerektiğini ifade etti. Kaplan ayrıca Gaziantep'in geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlikle zorlukların üstesinden geleceğini, kentin hiçbir krize boyun eğmediğini söyledi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan ise Ar-Ge ve tasarımın sektörün geleceğinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. Kaplan, Gaziantep'in sahip olduğu üretim gücü ve tecrübenin ihracatı artırmada avantaj sağladığını, genç tasarımcıların yenilikçi fikirleriyle kentte katma değerin yükseltilebileceğini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasında halı ve kilimin kültürel mirastaki yerine dikkati çekti ve üretimin markalaşmayla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Şahin, Gaziantepli üreticilerin kendi markalarını oluşturarak ürünlere daha fazla katma değer kazandırmasının önemine işaret etti ve Halı ve Kilim Müzesi çalışmalarından bahsetti.

Finalistler, ödüller ve sergi:

Yarışmaya Gaziantep Üniversitesi kategorisinden 73, diğer üniversiteler kategorisinden 119 olmak üzere toplam 192 tasarım gönderildi. Akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu finale kalan 20 tasarım, sponsor firmaların katkısıyla dokunarak gerçeğe dönüştürüldü. Dereceye giren tasarımcılara ödülleri verilirken, yarışmaya katkı sunan akademisyenlere plaket takdim edildi.

Finalist tasarımlardan üretilen halılar yıl sonuna kadar GAİB hizmet binasında sergilenecek. Bu uygulama, tasarımcıların görünürlüğünü artırmayı ve sektörle doğrudan buluşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Dereceye girenler:

Gaziantep Üniversitesi kategorisinde birinciliği Betül Dinç elde etti; eseri Doğanın Katmanları olarak açıklandı. İkinci olan Tuğba Pala'nın eseri Zamanın Katmanları, üçüncü olan Buse Nur Durmaz'ın eseri Toprağın Fısıltısı olarak duyuruldu.

Diğer Üniversiteler kategorisinde birincilik Mustafa Emir Yılancı'nın Kültürel Hafızanın İzleri adlı tasarımına verildi. İkinciliği Elif Öz Küllerin Altında Ayıntap adlı eserle, üçüncülüğü ise Fatma Atilla Atlas adlı tasarımla kazandı.

Yarışma, Gaziantep'in sadece üretim gücünü değil tasarım ve markalaşma kapasitesini de öne çıkarma çabasının somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri ve yetkililer, genç tasarımcıların desteklenmesiyle kentin dünya halı modasında etkisini artırmayı hedefliyor.

GELECEĞİN HALI TASARIMCILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ