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Geleceğin projeleri Diyarbakır'da yarışıyor: 677 finalist TEKNOFEST'te saha buldu

Diyarbakır'daki TEKNOFEST Güneydoğu yarışmalarında 677 finalist ve 2 bin 925 genç, 11 kategoride yenilikçi projelerini jüriye sunuyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: İrem Özkan

Geleceğin projeleri Diyarbakır'da yarışıyor: 677 finalist TEKNOFEST'te saha buldu

TEKNOFEST Güneydoğu'da yarışmalar başladı

Diyarbakır’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında 11 farklı kategoride yarışmalar başladı. Etkinliklere 677 finalist takım katılırken, bu ekipleri temsil eden 2 bin 925 genç proje sunumlarıyla sahnedeydi. Yarışmalar, gençlerin yenilikçi fikirlerini sergilemelerine ve sahada test etme imkânı bulmalarına olanak tanıyor.

SANKO Holding ve İnsanlık Yararına Teknolojiler yarışmasının rolü:

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından olan SANKO Holding, bu yıl yedinci kez festivalin destekçileri arasında yer alıyor. Holdingin yürütücülüğünü üstlendiği İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması özellikle toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren, fayda odaklı projeleri teşvik ediyor. Ortaokul seviyesinde 101 takım, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde projelerini jüriye sunma heyecanı yaşıyor.

Çeşitlenen projeler, pratik çözümler:

Yarışmada sunulan projeler arasında trafik güvenliğinden kültürel aktarım ve altyapı dayanıklılığına kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor. Adana’dan katılan Fatih Gürgen, ekibinin trafikte sıkışan ambulanslara öncelik sağlamak amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli sistemi anlattı. Gürgen, "Sistemimiz öncelikle ambulans sesini yapay zeka ile tanıyor. Ardından kameramız 90 derece sonra 180 derece döndürülerek ambulansı tespit ediyor. Ambulans belirlenince trafik ışıklarını koordine ediyoruz ve ekranla sürücülere bilgi sunuyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır projemiz üzerinde çalışıyoruz, danışman öğretmenimiz de çok yardımcı oldu" dedi.

İstanbul’dan katılan Berna Küçükoğlu ise geleneksel çocuk oyunlarının dijitalleşmesini amaçladıklarını söyledi. Küçükoğlu, "Geleneksel oyunları dijitale dökerek altı farklı interaktif oyun geliştirdik. Gözleri kapatarak veya yandan gelen direktiflerle oynanabilen bu oyunlar fiziksel aktivite, sosyal etkileşim ve kültürel aktarımı bir arada sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Denizli temsilcisi Yusuf Arda Balar ise yeni nesil trafo sistemi tasarımlarını tanıttı. Balar, sistemde üç önemli uygulama yaptıklarını belirterek, "Trafomuzu yer altına alarak sıcaklara karşı dayanıklılığını artırdık. Sisteme eklediğimiz sensörlerle durumu uygulamamızdan takip edebiliyoruz. Son olarak sismik izolatörlerle trafomuzu depreme karşı koruyoruz" dedi.

Danışman perspektifi ve geleceğe yatırım:

Proje danışmanı Gürkan Çelik, öğrencilerin TEKNOFEST sayesinde üretmeyi, sorgulamayı ve sorunlara çözüm getirmeyi alışkanlık haline getirdiklerini vurguladı. Çelik, "SANKO Holding süreç boyunca destek oluyor. Öğrencilerimiz için çok değerli bir süreç; yaptıkları işler geleceğimiz adına büyük bir adım. TEKNOFEST ve SANKO Holding’e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmalarda Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Endonezya’dan gelen katılımcılar da yer aldı. Etkinlik, gençlerin fikirlerini ulusal ve uluslararası ölçekte paylaşabildiği, uygulamalı geri bildirim alabildiği bir platform işlevi görüyor.

TEKNOFEST Güneydoğu yarışmaları, hem yerel hem de uluslararası genç yeteneklerin teknoloji ve inovasyon odaklı projelerini kamuoyuyla buluşturmaya devam ediyor.

DİYARBAKIR&#039;DA TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA 11 FARKLI KATEGORİDE DÜZENLENEN VE 677 FİNALİST TAKIMIN...

DİYARBAKIR'DA TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA 11 FARKLI KATEGORİDE DÜZENLENEN VE 677 FİNALİST TAKIMIN KATILIMIYLA BAŞLAYAN YARIŞMALARDA ÇOCUKLAR, ÇALIŞMALARINI ANLATIYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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