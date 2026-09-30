Geleceğin sofraları: öğrenciler gıda güvenliği ve israfla mücadeleyi öğrendi

Akçakoca’da öğrencilere yönelik gıda farkındalığı çalışması

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü kapsamında Osmaniye İlkokulu öğrencilerine yönelik bir eğitim düzenlendi. Etkinlik, Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve okul bahçesinde bir dizi bilgilendirici oturumla sürdü.

Eğitimin odağı:

Eğitimde öğrencilere; gıdaların güvenilir şekilde tüketilmesi, saklama koşulları, son kullanma etiketi okuma alışkanlığı ile birlikte gıda israfının azaltılması ve kaynakların bilinçli kullanımı konularında pratik bilgiler verildi. Çocuklara yönelik örneklerle günlük hayatta uygulanabilecek basit çözümler ve israfı önleyici davranışlar üzerine duruldu.

Okuldan gelen geri dönüşler ve teşekkür:

Etkinlik boyunca öğrencilerin soruları ve ilgisi dikkat çekti; uygulamalı anlatımların öğrenmeyi kolaylaştırdığı belirtildi. Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, programa destek veren öğrencilere, öğretmenlere ve okul idaresine teşekkür etti ve benzer bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Eğitim, öğrencilerin günlük yaşamlarında daha bilinçli davranmalarının önemini pekiştirmeyi amaçladı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFINA KARŞI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA OSMANİYE İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ.